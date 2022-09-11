انتصر الملكي.. لكن بنزيما هو كل شيء في ريال مدريد يا أنشيلوتي!

ظهور مميز لسيبايوس قد يجعله ضمن مخططات أنشيلوتي في الفترة القادمة

فاز ريال مدريد، لا جديد في ذلك، الفريق يسير بشكل جيد للغاية في بطولة الدوري حتى الآن وحقق العلامة الكاملة من 5 مواجهات، ولم يقدر أي منافس على إسقاطه حتى اللحظة.

وعلى الرغم من تواجد هذه الإيجابيات إلا أن مباراة اليوم ضد ريال مايوركا تعيد فتح التساؤلات حول تعويض كريم بنزيما في ظل انخفاض مستوى هازارد وغياب ماريانو دياز.

كما يعود الحديث من جديد حول مخطط إدارة الملكي لإيجاد البديل المناسب للوكا مودريتش، وذلك في النقاط الفنية التي نستعرضها معكم حول لقاء مدريد ضد مايوركا.

كريم بنزيما.. أكثر من مجرد مهاجم

الحديث عن دور بنزيما في المهام الهجومية فقط هو أمر ظالم للنجم الفرنسي الذي يقدم الكثير والكثير لمنظومة لعب ريال مدريد، كريم يقوم بلعب الأدوار المركبة ببراعة، وبالتالي فإن طريقة لعب الملكي مرهونة بوجود مهاجم يمتلك نفس الخصائص.

الحديث عن "العمق الهجومي" الذي يفتقده الملكي وقت غياب بنزيما حقيقي ومنطقي، لكن لا بد ألا نغفل أن كريم لديه دور أكبر بكثير من ذلك.

وعلى الرغم من أن بداية بنزيما للموسم الحالي حتى الآن ليست في أفضل أحوالها، ألا أنه يفيد منظومة الملكي أفضل من أي لاعب آخر في الفريق حينما يتعلق الأمر بالهجوم.

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فريق العاصمة افتقد لوجود لاعب يمكنه النزول لوسط الملعب واستلام الكرة ومن ثم توزيعها والتحرك خلف خط الدفاع، كما افتقد لوجود لاعب يمكنه الاستلام بين الخطوط في أنصاف المساحات.

نظريًا يمكن لإيدين هازارد تلبية تلك الأدوار، لكن حينما يتعلق الأمر بالجودة في إتمام العملية فلا يوجد مقارنة، بنزيما يتفوق في كل شيء.

وبالتالي فإن الملكي كان يعاني من غياب لاعب يستطيع القيام بدور المهاجم أو حتى المهاجم الوهمي، معضلة لن تحل إلا بالتعاقد مع لاعب على مستوى الفريق ليعوض غياب بنزيما.

سيبايوس لتعويض غياب مودريتش؟

مشكلة داني سيبايوس التي تلازمه طوال مسيرته هي أنه يظهر بصورة جيدة ورائعة في بعض المباريات ويختفي حينما يطالب بتحقيق الاستمرارية والثبات.

مشكلة ليست بجديدة على اللاعب ولكنها تعود من جديد للنقاش في كل مرة يظهر فيها سيبايوس بصورة جيدة، وما حدث اليوم يجعلنا نتحدث عن حل داني لتعويض غياب مودريتش.

في الحقيقة يمتلك سيبايوس الإمكانيات التي تجعله يشارك مع ريال مدريد بصورة أساسية، لكنه ليس منتظم على الإطلاق، وظهوره اليوم بثوب مودريتش لا يعني أنه سيلعب المباراة القادمة بنفس الشكل.

لكن علينا أن نتذكر أن الموسم الحالي يمثل الفرصة الأخيرة لداني، وبالتالي سيحاول فعل كل شيء للتواجد في مدريد، وهو الأمر الذي يتضح من تصريحاته المتحدية.

والمستفيد الأول من كل ذلك هو المدرب كارلو أنشيلوتي، الرجل الذي يبحث عن لاعب يستطيع أن يظهر بـ 70% حتى من قدرات مودريتش لإراحة الكرواتي.

ريال يستمر في عروضه الهجومية

للمباراة الخامسة على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، يقدم ريال مدريد عرضًا هجوميًا أقوى من المنافس وينتصر بعد تهديد المرمى بالعديد من التسديدات.

أنشيلوتي يؤكد أن فريقه يسير بخطوات ثابتة من حيث المنظومة، حتى الآن شارك في 5 مواجهات في الدوري حقق منهم 5 انتصارات، سواء تواجد بنزيما أو غاب، قطار الملكي لا يتوقف.

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لكن جودة المنظومة لن تستمر على هذا التماسك في ظل انخفاض جودة الأفراد، وهو الأمر الذي قد يتضح بصورة أكبر في مواجهات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الملكي لا يمتلك لاعب يعوض بنزيما أو مودريتش، وهم الثنائي الأكثر تأثيرًا على جودة الفريق، وبالتالي ننتظر فترة سوق الانتقالات في شهر يناير لمعرفة عما إذا كان سيتدخل فلورنتينو بيريز لحل هذه المشاكل أم سيتم المخاطرة بموسم مدريد.