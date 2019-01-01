بعد انتصار ليفربول على بايرن - فان دايك يعزز سجله أمام نوير

رقم مميز للمدافع الهولندي أمام حامي العرين الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت مباراة بايرن ميونخ وليفربول بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء استمرار سطوة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك أمام قائد البافاري مانوير نوير.

وانتصر الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بأقدام ساديو ماني مرتين، ورأسية من فان دايك، ليضمن العبور لربع نهائي المسابقة القارية.

هدف فان دايك جعله يواصل هوايته بهز شباك نوير، إذ سجل للمرة الثالثة في مرمى قائد بايرن والمنتخب الألماني، وفي كل مرة يلتقي الثنائي.

ليفاندوفسكي مستاء من ضعف هجوم بايرن ميونيخ أمام ليفربول

باييت سدد الكرة ثم ذهب للاحتفال مباشرةً قبل حتى أن يتأكد أنها سكنت الشباك! 😅pic.twitter.com/MxKKb08ilj — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

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ويعود هدف فان دايك الأول بمرمى نوير لمقابلة هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبي في 13 أكتوبر 2018 عندما انتصرت الطواحين 3-0.

نفس اللاعب سجل مرة أحرى بنفس البطولة هدف التعادل الغالي في الدقيقة 90 بلقاء العودة ليمنح بلاده بطاقة العبور للدور نصف النهائي.

وكان فان دايك قد غاب عن مواجهة الذهاب بين ليفربول وبايرن قبل ثلاثة أسابيع بسبب الإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.