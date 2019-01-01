انتخابات النصر - مرشح يطعن ضد الدهام واللجنة تستعد لاستبعاد آخر

يومان متبقيان عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تبدأ اللجنة الانتخابات بنادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، النظر في الطعون المقدمة على القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية النادي العاصمي.

ترشح لرئاسة النصر الخماسي نصر النصر، تركي الدهام، صالح الأطرم، صفوان السويكت، وإبراهيم العثمان، في الفترة الثالثة من فتح باب الترشح.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن أحد المرشحين قدم طعنًا على ملف الدهام، بداعي أنه يمتلك ترخيصًا لوكالة اللاعبين، وهو ما لا يسمح بترشحه.

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وأوضحت الصحيفة كذلك أن اللجنة بالفعل تستعد لاستبعاد أحد المرشحين، لعدم مطابقته للشروط، إلا أنها لم تكشف عنه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للانتخابات بعد غدٍ الأربعاء، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس المقبل.

يذكر أن النصر عانى في انتخاباته بسبب عزوف مسؤوليه عن الترشح في فترتين (ثلاثة أيام في كل منهما)، لتضطر الهيئة العامة للرياضة لفتح باب الترشح للفترة الثالثة، والتي استمرت أكثر من خمسة أيام.