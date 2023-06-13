انتخابات الأندية | رسميًا .. وجه جديد ينافس فهد بن نافل على رئاسة الهلال ورباعي يتصارعون في الأهلي

مرشح وحيد يواجه أنمار الحائلي في الاتحاد، واثنين في النصر بخلاف مسلي آل معمر

قبل أقل من ساعة، أغلق الرباعي السعودي الكبير الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، أبواب الترشح لرئاسته أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم، بعد حل مجالس الإدارات السابقة.

الأسبوع الماضي، شهد حل مجالس إدارات الرباعي، بعد قرار خصخصته واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% منها.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن هناك رباعي تقدم بأوراق ترشحه بالفعل لرئاسة الأهلي، هو: خالد العيسى، زياد اليوسف، عبد الله بترجي وأحمد الصائغ، والثنائي الأخير تحديدًا سبق أن ترأس النادي الجداوي لفترة بالفعل.

أما في الهلال، فقد أشارت "الرياضية" إلى ظهور وجه جديد لمنافسة فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم السابق، والذي تقدم بأوراق ترشحه بالفعل، وظهر أمامه منافسه سعيد الشهراني.

وبالانتقال إلى الجار في الرياض، حيث قلعة النصر، فقد تقدم ثلاثة بأوراقهم، هم: مسلي آل معمر؛ الرئيس السابق، وثامر اليمني ومهند الداوود.

وبالعودة إلى جدة من جديد، أعلن أنمار الحائلي؛ الرئيس السابق للاتحاد، تقدمه هو الآخر بأوراقه للترشح لرئاسة العميد لفترة جديدة بعدما تولى المسؤولية في الأربع سنوات الأخيرة، ونجح في حصد بطولتين في الموسم الجاري؛ كأس السوبر السعودي وكأس دوري روشن.

وأكدت "الرياضية" أن وليد الشهري تقدم هو الآخر بأوراق ترشحه لرئاسة العميد قبل دقائق قليلة من انتهاء المهلة المحددة للترشح.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 22 من يونيو الجاري، لكشف النقاب عن الفائزين برئاسة الرباعي الكبير في عهد الخصخصة الجديد.