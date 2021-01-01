رسميًا | منافس وحيد لماجد النفيعي في انتخابات الأهلي

باب الترشح أغلق رسميًا

أعلن النادي الأهلي السعودي غلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي خلال السنوات الأربعة القادمة، مشيرًا إلى تنافس قائمتين في الانتخابات المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الجمعة أن ماجد النفيعي لن يكون وحيدًا في سباق الفوز برئاسة النادي، بل سيُنافسه زياد اليوسف.

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الأهلي أوضح ترشح قائمتين لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، الأولى برئاسة زياد بن يوسف اليوسف وتضم معه 6 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة أبرزهم فهر الطيب، فيما يترأس ماجد النفيعي القائمة الثانية وتضم معه 4 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وأشار النادي إلى أن يوم غدٍ السبت محدد للطعن ضد المرشحين، فيما سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الإثنين القادم لتُعقد الجمعية العمومية وتُجرى الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.

يُذكر أن عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي السابق كان قد تقدم باستقالته من منصبه بعد المطالبات العديدة من نجوم الفريق السابقين وعدد من الإعلاميين والمسؤولين وشريحة كبيرة من الجماهير برحيله لتراجع نتائج الفريق.