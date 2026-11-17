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كشف واين روني أنه فكّر في الانتحار. وتحدث مهاجم منتخب إنجلترا السابق، ومدرب بليموث أرجايل الحالي، عن فترة صعبة ومؤلمة عاشها حين كان يلعب لمانشستر يونايتد.

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مرّ واين روني بإحدى أحلك فترات حياته، حتى إنه فكّر في الانتحار. وكشف مهاجم منتخب إنجلترا السابق، ومدرب بليموث أرجايل الحالي، عن ذلك بعدما قرر استعادة بعض اللحظات شديدة الصعوبة من ماضيه.

وخلال بودكاست Life at the Midpoint، تحدث روني بصراحة عن الصعوبات الشخصية التي عاشها خلال سنوات لعبه لمانشستر يونايتد، كاشفًا جانبًا مؤلمًا من حياته ظل طويلًا بعيدًا عن الأضواء.

وأوضح اللاعب السابق أنه مرّ بمرحلة معقدة، طغت عليها خصوصًا علاقته بالكحول وميله إلى الانعزال التام عن العالم الخارجي. وقال روني، ردًا على سؤال عن أصعب فترة في حياته: «عندما كنت أشرب، كنت أغلق باب المنزل على نفسي ليومين ولا أفعل شيئًا سوى الشرب». وفي تلك المرحلة، ورغم النجاحات التي حققها داخل الملعب، كانت حالته الشخصية تزداد صعوبة.

وتعود الفترة الأصعب إلى عام 1999، حين كانت مسيرته تمرّ بمرحلة إيجابية للغاية، وكان ابنه الأكبر كاي، البالغ اليوم 17 عامًا، لا يزال رضيعًا. واستعاد روني بصراحة التباين الواضح بين نتائجه الرياضية وصعوبات حياته الخاصة، قائلًا: «ربما كانت تلك أفضل فترة في مسيرتي من حيث أدائي في الملعب، لكنني كنت أجد صعوبة في التعامل مع كل شيء. أدركت أنني بحاجة إلى المساعدة لتجاوز تلك المرحلة الصعبة».

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واعترف المهاجم السابق بأنه شعر بأنه لم يعد قادرًا على التحكم فيما يجري في حياته. فقد دفعه الضغط والمشكلات الشخصية وثقل وضع كان يصعب عليه مواجهته إلى الاحتماء بالعزلة، وتجنّب أي تواصل مع الآخرين. ومع مرور الوقت، أثّرت تلك الحالة بعمق في حياته اليومية، رغم الشهرة والنجاح اللذين حققهما في عالم كرة القدم.

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وقال روني: «قد أنظر إلى الوراء وأقول إنني كنت أنانيًا، لكنني كنت أعلم أنني أمرّ بفترة صعبة كانت تختبر قدرتي على التحمل حقًا». ثم تحدث عن ابنه كاي ورغبته في حمايته من وضع لم يكن هو نفسه قادرًا على التعامل معه: «لم أرد أن يراني كاي في تلك الحالة، ولهذا كنت أختبئ أيضًا». وتعكس كلماته مدى صعوبة التوفيق بين دوره أبًا والمرحلة الشخصية التي كان يمرّ بها.

وتضمن حديثه أيضًا الاعتراف الأكثر إيلامًا، المتعلق بأفكاره الانتحارية. وقال: «وصلت إلى مرحلة فكرت فيها في الانتحار. لم أكن أريد أن أكون وسط أي أحد. لم أكن أريد رؤية الناس في الشارع. لم أكن أريد دخول المتاجر». ووصف لاعب مانشستر يونايتد السابق الضيق الشديد الذي دفعه إلى الابتعاد عن الحياة الاجتماعية، بينما كانت كرة القدم إحدى البيئات القليلة التي ظل يشعر فيها بالراحة: «لطالما شعرت بالراحة داخل ملعب كرة القدم، لكنني واجهت صعوبة بالغة في كل ما عداه».

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وُلد روني عام 1985، وكان أحد أبرز لاعبي كرة القدم الإنجليز في جيله. ولعب خلال مسيرته لأندية إيفرتون ومانشستر يونايتد ودي سي يونايتد وديربي كاونتي، وخاض إجمالًا 763 مباراة سجل فيها 313 هدفًا. أما مع منتخب إنجلترا، فلعب 120 مباراة وأحرز 53 هدفًا، ليصبح أحد أبرز وجوه كرة القدم البريطانية لأكثر من عقد.

وتشهد قائمة ألقابه على مسيرة حافلة بالنجاحات، خصوصًا خلال فترته الطويلة مع مانشستر يونايتد. فقد تُوّج روني بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي، وستة ألقاب للدرع الخيرية، وأربعة ألقاب لكأس الرابطة الإنجليزية. ويضاف إليها لقب في دوري أبطال أوروبا، وآخر في الدوري الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية، وهي إنجازات جعلته من أبرز رموز التاريخ الحديث لمانشستر يونايتد.

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واليوم، اختار روني بهذه التصريحات أن يروي أيضًا ما كان يختبئ خلف نجاحاته الرياضية، مبيّنًا أن الشهرة والإنجازات لا تكفي بالضرورة للحماية من الصعوبات الشخصية. وتسلّط شهادته الضوء على فترة كان يجد فيها صعوبة في تحقيق التوازن بعيدًا عن الملعب، رغم اعتباره أحد أفضل المهاجمين في العالم. إنها رواية صريحة تُظهر الجانب الإنساني لأحد أهم الشخصيات في كرة القدم الإنجليزية.