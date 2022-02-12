أنباء سارة لريال مدريد؟ ميلان يحسم مصير دياز

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن ميلان بات قريب من تمديد التعاقد مع لاعبيه رفائيل لياو وإسماعيل بن ناصر.

وكان النادي الإيطالي قد أعلن عن تمديد التعاقد مع ظهيره الأيسر ثيو هيرنانديز إلى عام 2026.

ويبدو أن الظهير الفرنسي لن يكون اللاعب الوحيد الذي يطمح ميلان في المحافظة عليه ضمن مشروعه الخاص.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "لا جازيتا" فإن ميلان يسعى لتمديد التعاقد مع لياو وبن ناصر، وشراء براهيم دياز بشكل نهائي.

ميلان على الطريق الصحيح

وفقًا لما أوردته صحيفة لا جازيتا، فإن باولو مالديني المدير الرياضي الحالي للروسونيري، وأسطورة ميلان وكرة القدم السابقة، يطمح لحسم بعض الملفات التعاقدية في الوقت الحالي.

ويشير التقرير بأن عقد بن ناصر يوجد به شرط جزائي تقدر قيمته ب 50 مليون يورو، وهو الأمر الذي تسعى إدارة النادي إلي إلغائه، كما تم التوصل إلى اتفاق برفع قيمة الراتب الذي يتقاضاه متوسط الميدان الجزائري من 1.5 مليون إلى 3 مليون يورو سنويًا، والتي يمكن أن تصل إلى 4 ملايين مع المكافآت.

أما عن لياو وهو جوهرة أخرى في فريق الروسونيري، فيبدو أنه منفتح لعملية التجديد، حيث لطالما وضع البرتغالي ميلان في المرتبة الأولى وهو مستعد للانضمام إلى النادي حتى عام 2026.

الميلان يريد دياز

يؤدي صانع الألعاب الإسباني براهيم دياز بشكل جيد مع ميلان، حيث استطاع اللاعب المعار من ريال مدريد أن يعوض رحيل هاكان تشالهان أوغلو إلى الغريم التقليدي إنتر ميلان.

وبحسب بعض التقارير الواردة من مدينة ميلانو، فإن الفريق الإيطالي يطمح في ضم دياز بشكل نهائي من النادي الملكي مدريد، وتقدر قيمة دياز الإلزامية بالشراء في العقد بحوالي 22 مليون يورو.

وتتمتع إدارة ميلان بعلاقة جيدة تربطها مع إدارة مدريد، حيث دومًا ما كانت الصفقات حاضرة بين الفريقين، وهو ما يسهل عملية التفاوض.

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