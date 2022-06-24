أمل الأهلي؟ فرمان أمريكي بشأن عدد فرق الدوري السعودي

تعرف على قرار الشركة الأمريكية

مازالت جماهير الأهلي تمني النفس بقرار من رابطة المحترفين يُثلج صدورهم، برفع عدد الأندية الموسم القادم، وإلغاء الهبوط، بعدما أصبح الراقي على بُعد خطوات بسيطة من الهبوط هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى.

فرمان أمريكي يصدم الأهلي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن مصدرًا لها داخل رابطة دوري المحترفين السعودي، أكد على أنه لم يتم مناقشة أي شيء يخص زيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة عدد الأندية بالدوري السعودي، سيكون بداية من الموسم بعد المقبل 2023-2024، ليصدم هذا القرار الأهلي وجماهيره.

وأضافت أن جدول الدوري السعودي الموسم المقبل 2022-2023 الذي تعده شركة أمريكية، سيكون جاهزًا وسيتم الإعلان عنه خلال شهر تقريبًا.

الأهلي في طريقه للهبوط

خسر الأهلي أمس الخميس أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة 29 "قبل الأخيرة" من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن مركز تأكد استمراره بدوري المحترفين.

ويحتاج الأهلي للفوز على الشباب بالجولة 30 "الأخيرة" بالدوري السعودي للمحترفين، بجانب تعثر أحد منافسيه على البقاء، من أجل ضمان عدم الهبوط.

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