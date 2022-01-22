"أمر واحد يمنع الهلال عن إقالة جارديم"

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رأيه في عدم اتخاذ إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قرارًا بإقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بسبب نتائج وأداء الفريق الفترة الماضية.

الهلال قدم مستويات غير مقنعة خلال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب جارديم، بالرغم من أنه استطاع أن يقود الزعيم لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

ما هو سبب عدم اتخاذ الهلال قرار إقالة جارديم؟

الفراج كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يكشف فيه عن السبب الذي دفع إدارة الهلال لعدم اتخاذ قرارًا بإقالة جارديم حتى الآن.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا يمتعني هلال جارديم، لكن سلبيات أغلب تجارب الهلال السابقة في التغيير، والتي نتج عنها مدربين فئة B غير مشحعة".

وتابع: "الإدارة تعلم المشكلة، لكن التوقيت والاستحقاقات القريبة أظن لها دور في معالجة المرحلة بهدوء شديد، القرار مطلوب لكن يجب أن يكون مدروس جيدًا، الهلال لا يتحمل الارتجالية".

جماهير الهلال تطالب برحيل جارديم

وعبرت جماهير الهلال خلال الأيام الماضية، عن غضبها الشديد تجاه جارديم، بسبب مستوى الفريق غير الجيد، بالإضافة إلى النتائج السلبية التي حققها.

الهلال تعادل مؤخرًا أمام فريق الباطن بهدف لمثله، ليواصل تذبذب نتائجه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ابتعاده عن صدارة الترتيب التي يستحوذ عليها الاتحاد.

ويحتل الهلال المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ41 نقطة، والنصر الوصيف بـ35 نقطة، والشباب الثالث بـ34 نقطة.

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