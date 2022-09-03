أمام التعاون .. أزمة كبرى في النصر وحلول مبتكرة من جارسيا

النصر يخوض اختبارًا صعبًا مساء اليوم

يخوض النصر مساء اليوم اختبارًا صعبًا حين يحل ضيفًا على التعاون في القصيم خلال الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وقد ازدادت صعوبة المواجهة بسبب أزمة الغيابات التي يُعاني منها الفريق.

من هم الغائبون عن مباراة النصر أمام التعاون؟

النصر يدخل اللقاء منقوصًا من عديد نجومه وعلى رأسهم أندرسون تاليسكا الموقوف مباراتين لطرده في آخر مباريات الموسم الماضي من الدوري السعودي.

ويغيب عن الفريق للإصابة كلًا من عبد الفتاح عسيري وجلال الدين ماشاريبوف وعلي لاجامي وبيتي مارتينيز وسلطان الغنام مما يضع المدرب رودي جارسيا في أزمة كبيرة.

مواجهة التعاون ستكون الاختبار الصعب الأول للمدرب الفرنسي، نظرًا لقوة المنافس وحنكة مدربه في مثل ذلك النوع من المباريات، بجانب أزمة الغيابات الكبرى تلك.

Shahid

ما هي حلول جارسيا المبتكرة لمواجهة التعاون؟

جارسيا صاحب التجربة الممتازة في الملاعب الأوروبية لجأ إلى حلول مبتكرة لمواجهة أزمة الغيابات التي تضرب فريقه قبل مواجهة التعاون المهمة.

المدرب المتوج بالدوري الفرنسي مع ليل عقد جلسة مع عبد الرحمن غريب لبحث إمكانية استخدامه كجناح أيمن بدلًا من مكانه المفضل على اليسار، وقد أبدى اللاعب استعداده التام لشغل هذا الدور خلال المباراة.

المصادر الصحفية أكدت كذلك أن لاعب الوسط عبد الله الخيبري سيعوض الغنام في خانة الظهير الأيمن، خاصة مع غياب لاجامي الذي اعتاد لعب هذا الدور في حالات الطوارئ.

المدافع الجديد ألفارو مارتينيز سافر مع الفريق إلى القصيم يوم أمس ويُتوقع أن يتواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.