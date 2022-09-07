آل معمر يطلب حكام كأس العالم .. واللجنة: لا تطفئ الأنوار للاحتفال!

رئيس النصر يكشف عن اعتراضه على الأداء التحكيمي

استقبل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر والفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق، كلًا من السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، والأوزبكي فرهاد عبد الله، مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قام الرباعي بعقد جلسة مهمة.

مسلي آل معمر يطالب بحكام كأس العالم

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن مسلي آل معمر طلب من نافارو وفرهاد، اختيار حكام أجانب من النخبة وحكام كأس العالم، لإدارة مباريات النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

Shahid

وأضافت الصحيفة أن نافارو وعبد الله أوضحا أن هناك صعوبة في اختيار حكام النخبة أو حكام كأس العالم، في ظل ضغط البطولات الأوروبية وأيام "فيفا".

مسلي آل معمر أكد لرئيس لجنة التحكيم ومدير الدائرة، على أنه ليس مقتنعًا بتحليل دائرة التحكيم للحالات التحكيمية في مباراة فريقه أمام التعاون، مؤكدًا على أن فريقه كان يستحق ركلتي جزاء.

لجنة التحكيم تطالب بعدم إطفاء الأنوار

ومن جهتها، طالبت لجنة التحكيم برئاسة نافارو، من إدارة نادي النصر، عدم إطفاء إضاءة ملعب "مرسول بارك"، عقب الاحتفال بالأهداف.

حيث تمت مناقشة مسألة إطفاء أنوار الملعب، في الاحتفال بهدف النصر أمام الوحدة بدوري روشن للمحترفين السعودي، وطلبت لجنة الحكام بعدم إطفاء الأنوار إلا بعد مغادرة جميع اللاعبين أرضية الملعب، سواء بين الشوطين أو بعد انتهاء اللقاء.

وأوضح آل معمر لثنائي التحكيم، أن هناك تنسيق بين إدارة النصر ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، حول طريقة الاحتفالية بالإضاءة، وسيتم اطلاع اللجنة عليها للحصول على الموافقة.

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