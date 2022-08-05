آل الشيخ يتوعد الهلال: ألميريا وصل إنجلترا لتقديم الدروس القاسية

الهلال يُواجه ألميريا وديًا في إنجلترا الأحد القادم

توعد وزير الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، نادي الهلال بمباراة قوية ومنافس صعب جدًا خلال مواجهته الودية مع ألميريا الإسباني مساء الأحد القادم في إنجلترا.

مالك نادي ألميريا كان قد أعلن عن إقامة مباراة الأبطال عقب فوز فريقه بدوري الدرجة الثانية الإسباني وتتويج الهلال بلقب الدوري السعودي في يونيو الماضي، وقد حذر نجوم الزعيم من أن فريقه وصل إنجلترا لتقديم الدروس القاسية.

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الهلال يتواجد في إنجلترا منذ أسبوع تقريبًا حيث يُقيم هناك معسكره الإعدادي للموسم الجديد من الدوري السعودي الذي سينطلق في الـ25 من أغسطس الجاري، ويغيب عنه مهاجمه أوديون إيجالو لخوفه من منعه من السفر حال دخل الأراضي البريطانية.

آل الشيخ أكد عبر تويتر أن مواجهة الهلال ستكون فرصة لاختبار قدرات مهاجمي ألميريا قبل المباراة المرتقبة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني أمام ريال مدريد.

وقد أشار إلى طلبه من المدرب روبي عدم مراعاة شعوره أبدًا كمشجعي الهلال والتسجيل في مرمى الفريق السعودي، مضيفًا حديثه في تغريدة أخرى بالقول "جئنا لموطن كرة القدم في انجلترا لتقديم الدروس القاسية".

آل الشيخ واصل توجيه رسائله للجمهور الأزرق بنشر صورة لمهاجم ألميريا عمر صادق والتعليق "سأنتهي من المقبلات قريبًا مع الهلال استعدادًا للطبق الرئيسي مدريد"، وأضاف بعدها "القلم الأزرق دائمًا للكتابة لكن الأحمر دائمًا للتصحيح .. الوضع يوم الأحد".

وأتم سلسلة التغريدات المثيرة بنشر صورة لخلاط كهربائي والتعليق "لا أحب الخلط باليد أبدًا"، في إشارة منه لاحتفال سالم الدوسري بالخلط بعد إحرازه الأهداف والذي أصبح أيقونة لمشجعي الهلال.

يُشار إلى أن ألميريا سيستضيف ريال مدريد في ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الأولى من الليجا.