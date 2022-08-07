آل الشيخ: ألميريا ولدي، لكني لا أشجع إلا الهلال

يلتقي الهلال بعد قليل مع ألميريا في مباراة الأبطال الودية في إنجلترا، والتي كان قد أعلن عنها وزير الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، بعد تتويج الفريقين بالدوري السعوي والدوري الإسباني الدرجة الثانية على الترتيب.
آل الشيخ كان قد نشر عدة تغريدات داعب بها الجمهور الأزرق بتوعد الهلال بمباراة قوية ونتيجة قاسية، مشيرًا إلى أنه أبلغ المدرب بعدم مراعاة شعوره كمشجع للزعيم واللعب لكل قوة وإحراز الأهداف في مرمى عبد الله المعيوف.
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مالك ألميريا تراجع خطوة للخلف وكشف عن عشقه للهلال منذ الصغر، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدًا أن يُشجع فريقًا غيره حتى لو كان النادي الذي يمتلكه.
إذ قال في تصريحات لقناة روتانا خليجية الناقلة للقاء "أنا سعيد جدًا اليوم، بسبب تأهل ألميريا للدوري الإسباني الدرجة الأولى ولأنه سيلعب ضد الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة".
وحين سُئل عن الفريق الذي سيُشجعه خلال اللقاء، أجاب "أتحدث بشكل جدي .. صعب أشجع غير الهلال، ألميريا ولدي لكن لا أشجع إلا الهلال".
معالي المستشار تركي آل الشيخ: صعب أشجع غير #الهلال حتى لو #الميريا@Turki_alalshikh@TurkiAlajmah@Alhilal_FC@UDAlmeria_Arab #الهلال_الميريا— برنامج كورة (@korarotana) August 7, 2022
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الهلال يتواجد في إنجلترا منذ أسبوع تقريبًا حيث يُقيم هناك معسكره الإعدادي للموسم الجديد من الدوري السعودي الذي سينطلق في الـ25 من أغسطس الجاري، ويغيب عنه مهاجمه أوديون إيجالو لخوفه من منعه من السفر حال دخل الأراضي البريطانية وسيغيب عن لقاء الليلة.
ألميريا على الجانب الآخر يستعد لمواجهة ريال مدريد في افتتاح مشوار الفريقين في الليجا يوم الأحد القادم.
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