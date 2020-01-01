اليويفا يجتمع بالفيديو لحسم مصير الموسم الأوروبي

هل يحسم الثالث والعشرون من إبريل مصير الدوريات الأوروبية ودوري الأبطال؟

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" عن طريق الفيديو وذلك يوم الخميس المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ولا يعد هذا هو أول اجتماع للاتحاد الأوروبي، حيث اجتمع أعضاؤه أكثر من مرة خلال الأيام الماضية من أجل المناقشة حول مصير الموسم.

وسيكون اللقاء للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد يومين من الجلسة الإعلامية للجمعيات الأعضاء المقرر عقدها في الحادي والعشرين من إبريل.

المزيد من الفرق

وسيتم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأثر الناجم عن تفشي فيروس كورونا على كرة القدم الأوروبية والمنافسات التي توقفت بسبب الوباء.

وسيسبق هذا الاجتماع جلسة إعلامية للأمناء العامين للاتحادات الأعضاء الـ 55 في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي ستكون يوم الثلاثاء 21 أبريل.

سوف تبحث الاجتماعات التطورات في كل من المسابقات المحلية والأوروبية، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات إذا لزم الأمر، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية.

جاسوس ومخرج أفلام إباحية.. أغرب الأعمال الجانبية للاعبي كرة القدم

يذكر أن الاحتمال الأقرب حتى الآن هو استكمال الموسم الحالي بدون جمهور، ولكن تبقى معضلة السفر المتكرر قائمة أمام المسؤولين.