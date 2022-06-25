مانشستر يونايتد يضع اللمسات الأخيرة.. برشلونة يفرط في دي يونج!

برشلونة قد يفرط في نجمه الهولندي الشاب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد من التوقيع مع لاعب خط وسط برشلونة، فرينكي دي يونج.

الأيام الماضية شهدت العديد من الصحف التي تتحدث حول إمكانية حدوث تلك الصفقة، لكن الأمور في الفترة الأخيرة كانت تسير إلى بقاء الهولندي في كتالونيا.

لكن بعض المصادر الخاصة بصحيفة "سبورت" قد أكدت أن رحيل دي يونج إلى أولد ترافورد بات قريبًا للغاية من الحدوث.

ماذا عن الصفقة؟

أوضح التقرير أن قدوم فرينكي دي يونج إلى فريق مانشستر يونايتد جاء برغبة واضحة من المدرب الهولندي إريك تين هاج الذي طالب بجلب اللاعب منذ لحظاته الأولى في إنجلترا.

وأشار التقرير إلى القيمة المالية المتوقعة، حيث كانت المفاوضات تسير في طريق الرفض من قبل البلوجرانا، بسبب المقابل المادي المنخفض الذي قدمته إدارة الشياطين الحمر.

والآن، تم التوصل إلى اتفاق ببيع اللاعب مقابل 80 مليون يورو، وهو رقم منطقي بسبب جودة فرينكي المدهشة التي سيعطيها للفريق الإنجليزي.

ماذا سيفعل برشلونة بالأموال؟

حتى الآن يبحث برشلونة عن طريقة لكي يتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، وبالطبع ستسهل الأموال على البلوجرانا إتمام تلك العملية.

فيما ربطت بعض التقارير الفريق الكتالوني بمتوسط ميدان مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا، حيث أن تشافي يريد تعويض دي يونج بلاعب يمتلك الخبرة مثله.

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