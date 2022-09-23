اليوم الوطني السعودي | كأس المؤسس البطولة التي لها نسخة واحدة!

كأس المؤسس هي تلك البطولة التي سيحتفظ بها الهلال لمدة 100 عام على أقل تقدير

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم باليوم الوطني على مرور 92 عامًا على توحيد المملكة، وبهذه المناسبة نتحدث عن بطولة هي الأغرب في تاريخ كرة القدم، حيث أقيمت مرة واحدة فقط ولم تتكرر!

بطولة كأس المؤسس هي تلك البطولة التي أقيمت مرة واحدة، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، حيث حظيت بتغطية إعلامية وجماهيرية كبيرة.

لماذا أقيمت بطولة كأس المؤسس

في موسم 1999-2000، صدر البيان السامي في عهد خادم الحرمين الشريفين آنذاك الملك فهد بن عبد العزيز، بإقامة كأس المؤسس تحت تنظيم اتحاد الكرة السعودي، احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية.

وهناك بعض الأخبار التي تؤكد على أن تلك البطولة ستقام كل 100 عام، وفي نفس التوقيت بعض الأخبار التي تُفيد بأن تلك البطولة أقيمت لمرة واحدة فقط ولن تتكرر!

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Shahid Shahid

تلك البطولة شهدت مشاركة 153 فريقًا المسجلين في الهيئة العامة للشباب "وزارة الرياضة حاليًا"، بدأت بمباريات تصفيات حتى وصلت إلى دور الـ16، الذي شهد مشاركة 12 فريقًا من الدوري السعودي الممتاز.

وكان يُسمح للجماهير بالحضور في جميع المباريات مجانًا بدون تذاكر، وكمشاركة من جانب الحكومة السعودية في الاحتفال بتلك الذكرى التاريخية.

وأقيمت المباراة بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، شهدت منافسة قوية بين جميع الأندية من أجل تحقيق هذه الكأس الاستثنائية.

ونجح فريقي الهلال والأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية، لينجح الزعيم في الفوز على الراقي بهدفين مقابل هدف، ليتوج الأزرق بتلك البطولة الاستثنائية.

كيف تمت مراسم التتويج كم بلغت جوائز بطولة كأس المؤسس؟

بعد أن حصل الهلال على اللقب، قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الملك الخامس في تاريخ المملكة، بتتويج الهلال بكأس المؤسس في ليلة تاريخية.

وتسلم يوسف الثنيان قائد نادي الهلال كأس المؤسس من جلالة الملك، كما حصل اللاعبين على الميداليات الذهبية، بينما حصل الأهلي ولاعبيه على الميداليات الفضية.

وأما عن الجوائز، فحصل الهلال على كأس البطولة، بالإضافة إلى مبلغ قدره 500 ألف ريال سعودي، وهو المبلغ الذي يُعد ضخمًا في ذلك الوقت.

بينما حصل النادي الأهلي على الميداليات الفضية، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي.

أبرز أرقام بطولة كأس المؤسس

من أبرز أرقام ومفارقات تلك البطولة، هي الفوز بخماسيات في 5 مباريات، مختلفة، أبرزها فوز الهلال على الأهلي في مباراة افتتاح البطولة بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهي تلك المباراة التي أقيمت بشكل غير رسمي للإعلان عن انطلاق البطولة فقط.

أقوى هجوم في البطولة كان لنادي الاتحاد، والذي نجح في تسجيل 18 هدفًا، ويأتي بعده الأهلي برصيد 17 هدفًا، والرياض ثالثًا بـ11 هدفًا.

أقوى دفاع في البطولة يتساوى الهلال والنصر بعد تلقيهما 3 أهداف فقط في 6 مباريات، وأضعف خط دفاع كان نادي الاتحاد باستقباله 11 هدفًا.

وحصل على لقب هداف البطولة مهاجم الأهلي المحترف ريكاردو، الذي سجل 8 أهداف، وجاء الحسن اليامي في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

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