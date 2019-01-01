ساوثجيت يُعيد أودوي لقائمة إنجلترا ويتجاهل ديلي ألي

قائمة بلا مفاجآت للأسود استعداداً لفترة التوقف الدولي

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه لمواجهتي كوسوفو ومونتينيجرو في تصفيات يورو 2020.

قائمة الأسود الثلاثة شهدت عودة كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي، والذي يظهر للمرة الأولى مع الفريق منذ إصابته في إبريل الماضي.

ويتواجد أيضاً أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، وجون ستونز مدافع مانشستر سيتي العائد من الإصابة، مع الغياب الأبرز بعدم ظهور ديلي ألي.

وتلعب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي القادمة بكل من:

حراس مرمى: توم هيتون، جوردان بيكفورد، نيك بوب

دفاع: ترينت أرنولد، بين تشيلويل، جو جوميز، هاري ماجواير، تيرون مينجز، داني روز، جون ستونز، فيكايو توموري، كيران تريبيير.

الوسط: روس باركلي، فابيان ديلف، جوردان هيندرسون، جيمس ماديسون، ماسون ماونت، أوكسليد تشامبرلين، ديكلان رايس، هاري وينكس.

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الهجوم: تامي أبراهام، رحيم سترلينج، هاري كين، كالوم هودسون أودوي، جادون سانشو، ماركوس راشفورد، كالوم ويلسون.

وتحتل إنجلترا المركز الأول بالمجموعة الأولى بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التشيك الثاني و4 منتخب كوسوفو صاحب المركز الثالث.