أليكس فيرجسون وعلي الحبسي .. قصة إعجاب لم تكتمل بالنجاح!

مانشستر يونايتد أراد ضم الحبسي ولكن لم يحدث!

روى جون بوريدج مدرب منتخب عمان السابق، قصة فشل انتقال علي الحبسي حارس المرمى التاريخي للكرة العمانية، والذي احترف بالملاعب الإنجليزية، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لماذا فشل انتقال الحبسي إلى مانشستر يونايتد؟

قال بوريدج خلال تصريحات لموقع "فيفا": "قلت للحبسي ستذهب إلى مانشستر يونايتد، اتصلت على مركز كارينجتون، واستغربت السيدة من الرقم 00968 قلت لها أنه خاص بعمان وتسائلت أين عمان؟، قلت لها اسمي بودجي أليكس فيرجسون يعرفني باسم بودجي حارس مرمى، أخبريه أن يتصل بي فلدي حارس مرمى له".

وتابع: "بعد ساعتين اتصل بي أليكس فيرجسون وسألني ما الذي أريده، قلت له يا أليكس لدي حارس مرمى لك، وعمره 17 عامًا، وطوله حوالي 6 أقدام 5 إنش، وأفضل مني بكثير، وأكثر جنونًا مني، وطلب مني أليكس أن يراه".

وروى الحبسي نفسه ما حدث حيث قال: "ذهبنا على أولد ترافورد جون بوريدج قال لي قف في (الستاند) المدرجات، وسألتقط لك صورة، وبعد أن ألتقطها قال لي أنت يوم من الأيام وأنا متأكد ستلعب في هذا الملعب وسأظهر هذه الصورة للعالم، أن علي في عمر الـ18 سنة جاء وصور هذا الملعب، وقلت له أنه سيلعب".

واختتم بوريدج تصريحاته قائلًا: "مانشتسر يونايتد كان يريد التعاقد مع علي الحبسي، ولكنه لم يتمكن الحصول على تصريح عمل، فشلنا لأن علي لم يلعب 75% من مباريات فريقه وكان عمره 17 عامًا فقط!".

حينما انبهر السير أليكس فيرجيسون بالحبسي وحاول التعاقد معه 🤩



ما حصل في مران اليونايتد بعد ذلك جعل الجميع في حالة ذهول 🤯



شاهد فيلم "حبسي" حصريًا على +FIFA ⤵️ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 14, 2022

وبدأ الحبسي مسيرته في عمان، حيث لعب في ناديي مضيبي والنصر، قبل الاحتراف في إنجلترا من بوابة نادي بولتون.

ولعب علي الحبسي للعديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها بولتون وويجان ووست بروميتش ألبيون، كما كانت له تجربة مع الهلال السعودي.

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