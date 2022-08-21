أليجري: قرعة بين القط والكلب لتحديد تشكيل يوفنتوس!

أليجري يتمنى عودة كييزا ليوفنتوس قبل انطلاق بطولة كأس العالم

كشف المدرب ماسيميليانو أليجري عن ابتعاد فريقه عن تحقيق بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يرى أن فرق مدينة ميلانو هي الأوفر حظًا.

وكان البيانكونيري قد استطاع تحقيق الفوز في الجولة الأولى وافتتاحية الموسم، وذلك بعد الانتصار على نادي ساسوولو بثلاثية دون رد.

وجاء حديث المدرب الإيطالي المخضرم في المؤتمر الصحفي، حيث مزح أليجري مع مدافعه الجديد فيدريكو جاتي بسبب تشابه اسمه مع "القطط" باللغة الإيطالية.

كيف مزح أليجري مع مدافعه؟

عاد المدافع الإيطالي فيدريكو من فترة الإعارة الأخيرة التي قضاها في نادي فروزينوني، لكنه لم يشارك في اللقاء الأول بالموسم.

ومزح أليجري حول مشاركة جاتي في لقاء الغد، وذلك بسبب تشابه اسمه مع كلمة "القطط" بالإيطالية حيث أن كلمة "Gatti" تعني القطط.

ويبدو أنه بات يمتلك الفرصة الآن حيث أصيب ليوناردو بونوتشي بمشكلة عضلية، وعن ذلك قال أليجري مازحًا: "جاتي؟ أنا سعيد للغاية، غدًا ستلعب مباراة بينه وبين روجاني، حيث سوف أرمي العملة: إذا خرجت قطة، يلعب جاتي، إذا خرج كلب، يلعب روجاني"، ثم ضحك المدرب الإيطالي.

ماذا عن بقية العناصر؟

تحدث أليجري عن عودة المصاب فيدريكو كييزا، حيث أوضح: "سأكون سعيدًا إذا عاد قبل توقف كأس العالم. لا يمكننا أن نحلم، فأنا عملي جدًا وواقعي. في هذه اللحظة لا يمكنني الاعتماد عليه".

وعن إصابة دي ماريا وبوجبا أضاف: "دي ماريا كان يعاني من مشكلة في العضلة الضامة وسيغيب لمدة أسبوع آخر، وبوجبا يعاني من الغضروف المفصلي لا أستطيع مساعدته أيضًا".

هل يحقق يوفنتوس لقب الدوري؟

عن رؤية أليجري للمرشح الأوفر حظًا للحصول على لقب الدوري، قال مدرب اليوفي: "المرشح المفضل للسكوديتو؟ ميلان هو المرشح الأوفر حظًا على الورق لكن إنتر تعزز في رأيي. الموسم طويل، وهناك ثلاثة أشهر مهمة للغاية، يجب أن نفكر في أنفسنا، علينا تحسين نتائج العام الماضي، لا يمكننا أن نكون المفضلين".