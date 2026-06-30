الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك في 2 يوليو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت الساحل الشرقي (1 يوليو).

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البلدان المضيفتان تتطلعان إلى الاستفادة من طاقة الجماهير المحلية في مواجهة المشاركين الجدد في البطولة

يستهل منتخب «النجوم والأشرطة» مشواره في مرحلة خروج المغلوب على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، ساعياً إلى الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه لضمان الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة. يقود ماوريسيو بوكيتينو منتخباً أمريكياً مفعم بالحيوية احتل صدارة المجموعة D، وأظهر قوة هجومية ملحوظة على الرغم من تعثر بسيط في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات.

ويواجهون منتخب البوسنة والهرسك بقيادة سيرجي بارباريز، الذي دخل التاريخ بمجرد وصوله إلى دور الـ32 كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث. وبينما تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية عبء التوقعات بصفتها أحد البلدين المضيفين، فإن طبيعة مباريات الأدوار الإقصائية التي تُحسم بفوز واحد تعني أن «التنين» سيسعون إلى قلب السيناريو المعتاد ومواصلة مشوارهم الخيالي في أول مشاركة لهم.

كيف وصل «النجوم والأشرطة» و«التنين» إلى هنا

حققت الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقة قوية في المجموعة D، حيث بدأت مسيرتها بفوز ساحق 4-0 على باراغواي قبل أن تحقق فوزًا حاسمًا 2-0 على أستراليا. وعلى الرغم من توقف سجلها المثالي بخسارة صعبة 3-2 أمام تركيا في الجولة الأخيرة، إلا أن رجال بوكيتينو كانوا قد حققوا بالفعل ما يكفي لتأمين صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، مما يثبت أنهم يمتلكون القوة الهجومية اللازمة لإزعاج أي خط دفاع.

كان مسار البوسنة والهرسك نحو الأدوار الإقصائية أشبه برحلة مليئة بالتقلبات. فقد استهلت مشوارها في المجموعة ب بتعادل صعب 1-1 أمام كندا، لكنها تعرضت بعد ذلك لصفعة قاسية بهزيمة ساحقة 4-1 أمام سويسرا. وبحاجة إلى نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة، أظهر فريق بارباريز شخصية قوية للغاية ليقلب النتيجة ويهزم قطر 3-1، محققاً تأهلاً تاريخياً برصيد أربع نقاط.

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تعزيزات دفاعية وقيادة مخضرمة لتثبيت الخطوط

ستحدد اختيارات اللاعبين في الخلف والقيادة في الهجوم ديناميكية هذه المواجهة. تحصل البوسنة والهرسك على دفعة قوية بعودة المدافع المركزي تاريك موهاريموفيتش (23 عامًا) من الإيقاف، مما سيثبت خط الدفاع الذي بدا ضعيفًا خلال مرحلة المجموعات. وسيعتمد الفريق على المهاجم الأسطوري إدين دزيكو (40 عامًا) لقيادة الهجوم واختبار الثنائي الأمريكي في قلب الدفاع.

ستسعى الولايات المتحدة إلى استعادة صلابة دفاعها بعد أن استقبلت ثلاثة أهداف من تركيا. ومن المتوقع أن يعتمد بوكيتينو على القيادة الراسخة لتايلر آدامز وويستون ماكيني لحماية خط الدفاع الرباعي، وضمان بقاء الفريق متماسكًا عند التعامل مع التهديدات الهوائية المباشرة.

السيطرة على خط الوسط مقابل سرعة الانتقالات المباشرة ستحدد مسار المباراة

ستتركز المعركة التكتيكية حول السيطرة على خط الوسط وسرعة الانتقال. تفضل الولايات المتحدة التحكم في وتيرة المباراة، مستفيدة من إبداع كريستيان بوليسيتش لإثقال النصف المساحات وخلق فرص انفراد لفولارين بالوغون، الذي سجل بالفعل هدفين في البطولة.

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ستسعى البوسنة والهرسك إلى امتصاص هذا الضغط والهجوم بسرعة في الهجمات المرتدة. وسيهدف «التنين» إلى استغلال أي مساحات يتركها الظهيران الأمريكيان المتقدمان، من خلال تمرير الكرات العمودية في الممرات لإرباك دفاع البلد المضيف.

التشكيلات الثابتة تواجه الاختبار الحاسم

ستسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشديد انتقالاتها الدفاعية، مدركةً أن أي هفوات في متابعة الاستحواذ قد تكون قاتلة في مباريات الأدوار الإقصائية.

تواجه البوسنة والهرسك مهمة شاقة تتمثل في احتواء خط الهجوم الأمريكي المتحرك، مع إعادة دمج مدافع عائد إلى تشكيلتها. وسيعتمد النجاح على التغطية المنضبطة من خط الوسط لمنع بوليسيتش من فرض أسلوب لعبه.

التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية أمام البوسنة والهرسك

فريز؛ فريمان، ريم، ريتشاردز، روبنسون؛ آدامز، تيلمان؛ ديست، ماكيني، بوليسيتش؛ بالوغون

التشكيلة المتوقعة للبوسنة والهرسك أمام الولايات المتحدة

فاسيلي؛ ديديتش، كاتيتش، موهاريموفيتش، كولاسيناتش؛ بايراكتاريفيتش، سونجيتش، باسيتش، ألايبيغوفيتش؛ دزيكو، ديميروفيتش

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تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: كريس برادي، مات فريز، مات تيرنر

المدافعون: ماكس أرفستن، سيرجينو ديست، أليكس فريمان، مارك ماكنزي، تيم ريم، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، مايلز روبنسون، جو سكالي، أوستون تراستي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، سيباستيان بيرهالتر، ويستون ماكيني، كريستيان رولدان، بريندن آرونسون، كريستيان بوليسيتش، جيو رينا، مالك تيلمان، تيموثي وياه، أليخاندرو زيندياس

المهاجمون: فولارين بالوغون، ريكاردو بيبي، هاجي رايت

تشكيلة البوسنة والهرسك المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: عثمان هادزيكيتش، نيكولا فاسيلي، مارتن زلوميسليتش

المدافعون: أمار ديديتش، دينيس هادزيكادونيتش، نيكولا كاتيتش، سيد كولاسيناك، أرجان ماليك، طارق موهاريموفيتش، نهاد موجاكيتش، ستيبان راديليتش

لاعبو الوسط: كريم ألايبيغوفيتش، إسمير باجراكتاريفيتش، إيفان باسيتش، دزينيس بورنيتش، أرمينا جيغوفيتش، أمير هادزياهميتوفيتش، إرمين ماهميتش، أمار ميميتش، إيفان سونجيتش، بنجامين تاهيروفيتش

المهاجمون: ساميد بازدار، إرميدين ديميروفيتش، إدين دزيكو، جوفو لوكيتش، هاريس تاباكوفيتش

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد ماوريسيو بوكيتينو التشكيلة المتوقعة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية قبل هذه المباراة في دور خروج المغلوب، ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف الفريق المضيف. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما وصلت تشكيلة البوسنة والهرسك بقيادة سيرجي بارباريز دون أي أخبار مؤكدة عن الفريق. لم يتم الإعلان عن أي إصابات أو حالات إيقاف في هذه المرحلة، ولم يتم الكشف عن التشكيلة المحتملة. سيتم إضافة المزيد من التفاصيل فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المباراة بسجل يضم ثلاث انتصارات وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها هي الهزيمة 3-2 أمام تركيا في دور المجموعات بكأس العالم، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة عدم الهزيمة في البطولة. وقبل ذلك، فازت على أستراليا 2-0 وعلى باراغواي 4-1 في أول مباراتين لها في دور المجموعات. وشملت نتائجها قبل البطولة خسارة ودية 1-2 أمام ألمانيا وفوزًا 3-2 على السنغال. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت المنتخب الأمريكي 12 هدفًا واستقبلت تسعة أهداف، مما يعكس قوة هجومية مصحوبة بضعف دفاعي.

أما نتائج البوسنة والهرسك في آخر خمس مباريات، فقد شملت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكان فوزها 3-1 على قطر في 24 يونيو هو أبرز أداء لها، في حين تظل الهزيمة 4-1 أمام سويسرا في وقت سابق من مرحلة المجموعات هي أكبر هزيمة لها مؤخرًا. وتعادلت 1-1 مع كل من كندا وبنما، كما تعادلت سلبياً مع مقدونيا الشمالية. وعلى مدار خمس مباريات، سجلت ستة أهداف واستقبلت سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

جاء آخر لقاء بين هذين الفريقين في 19 ديسمبر 2021، عندما فازت الولايات المتحدة الأمريكية على البوسنة والهرسك 1-0 في مباراة ودية. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 في مباراة ودية في يناير 2018. أما اللقاء الوحيد الآخر المسجل في قاعدة البيانات هذه فقد جرى في 14 أغسطس 2013، عندما استضافت البوسنة والهرسك الولايات المتحدة الأمريكية وخسرت بنتيجة 3-4. وفي المباريات الثلاث جميعها، فازت الولايات المتحدة الأمريكية مرتين وتعادلت مرة واحدة، وسجلت خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للبوسنة والهرسك.

الترتيب

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة المجموعة D، بينما تأهلت البوسنة والهرسك من المجموعة B في المركز الثالث.