الولايات المتحدة الأمريكية تمنع أحمد أحمد من دخول أراضيها

تصرف غريب تجاه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يغيب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حضور اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ولاية ميامي الأمريكية.

ويعقد الاتحاد الدولي اجتماعًا في ميامي، لمناقشة عدة قرارات خلال الفترة المقبلة، يومي 14 و15 مارس المقبل، ومناقشة بعض القرارات الخاصة بمونديال قطر 2022.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح أحمد أحمد تأشيرة الدخول إليها حسب تقارير صحفية، التي لم يعرف حتى الأن سبب عدم منحه التأشيرة.

وأشارت الصحيفة أن هذا التصرف يعد غريبًا للغاية مع مسؤول بهذا الحجم بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وسيتم تحديد عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ميامي الأسبوع الجاري.

إقرأ أيضًا - أمير مرتضى ردًا على شائعة منشطات طارق حامد: "بلح"

وكانت أمريكا والمكسيك قد حصلوا على حق تنيظم كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، بعد زيادة عدد المنتخبات رسميًا من قبل فيفا.