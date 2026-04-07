الوضوح بالنسبة لممفيس ديباي: هذا المدرب الناجح يجب أن يساعده في الوصول إلى كأس العالم

فرناندو دينيز هو المدرب الجديد لممفيس ديباي في نادي كورينثيانز. ويخلف البرازيلي البالغ من العمر 52 عامًا دوريفال جونيور، الذي تم إقالته نهاية الأسبوع الماضي.

سيؤدي دينيز دورًا مهمًا في كرة القدم الهولندية في الفترة التي تسبق كأس العالم، حيث سيكون مسؤولاً عن تحديد وقت لعب ميمفيس.

خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، أوضح رونالد كومان أن ميمفيس يجب أن يثبت نفسه في الأشهر الأخيرة قبل البطولة النهائية المرموقة.

تحت قيادة دينيز، يجب على ميمفيس اكتساب إيقاع المباريات والوصول إلى أفضل لياقته البدنية، حتى يكون ذو قيمة للمنتخب الهولندي في الصيف المقبل. إذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يتركه كومان في المنزل.

يحظى دينيز بشهرة كبيرة خاصة في أمريكا الجنوبية. ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الفترة الناجحة التي قضاها كمدرب لفريق فلومينينسي بين عامي 2022 و2024. فقد قاد النادي للفوز ببطولة كامبيوناتو كاريوكا وكأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز.

وفي الفترة الفاصلة، شغل دينيز منصب المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي. والآن عليه أن يقود كورينثيانز إلى الصعود بعد بداية موسم دراماتيكية.

يحتل ميمفيس وزملاؤه حالياً المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق مركز واحد فقط، ولهذا السبب تم إقالة المدرب دوريفال جونيور (63 عاماً).