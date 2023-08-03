"الوضع ليس كما ليفربول!" .. فيرمينو يكشف عن أول مفاجأة "غريبة" صدمته منذ انضمامه للأهلي

البرازيلي يتحدث عن المفاجأة الأغرب في مسيرته

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أجواء جديدة كليًا يعيشها حاليًا المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الأهلي السعودي، إذ تعرض لموقف لم يمر به طوال مسيرته عقب أول مران له مع الفريق، كشف عنه الليلة.

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البرازيلي انضم للنادي الجداوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026م، فكيف كان لقائه الأول بالجماهير؟

يقول فيرمينو، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للراقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أول انطباع لدي عن جمهور الأهلي أنهم يطلقون عليهم اسم (المجانين)، هذا شيء لا يصدق".

وأضاف: "عند خروجي من النادي بعد أول حصة تدريبية لي، تفاجأت بعدد كبير من الجماهير ونزلت لالتقاط الصور التذكارية معهم، أعتقدت أن الأمر سوف يكون مثلما هو في إنجلترا وأوروبا، إذ يأتي المشجعون فردًا فردًا للتصوير معي، لكن فوجئت بالتفاف الجماهير الشغوفة بحب الأهلي حولي، تعانقني وتقبلني وتلتقط الصور معي".

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البرازيلي أكمل: "هذه التصرفات كانت مفاجئة لي، لأول مرة في حياتي أتعرض لهذا الموسم، لكنها كانت تجربة رائعة، مما أشعرني برغبة في بدء الموسم سريعًا، والسعي لتحقيق الأهداف لنفرح سويًا، الجماهير هنا مجنونة، وأنا أحببت ذلك كثيرًا".

يذكر أن فيرمينو يستهل مشواره مع الراقي في دوري روشن السعودي موسم 2023-24م، بمواجهة الحزم، في 11 من أغسطس الجاري.

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