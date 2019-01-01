الوصل يفوز على بني ياس في كأس الخليج العربي بثنائية

الوصل يحقق فوزًا هامًا في كأس الخليج العربي

حقق فريق الوصل فوزًا هامًا على نظيره بني ياس، بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "زعبيل"، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الخليج العربي الإماراتي.

لم يخطف الوصل نقاط المباراة فقط من بني ياس، بل خطف مركزه في ترتيب المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، الذي يشهد منافسة قوية لخطف بطاقات التأهل للدور المقبل.

الوصل تمكن من حسم المواجهة في الشوط الثاني في اللقاء، عن طريق البرازيلي فابيو ليما، الذي تمكن من تسجيل الهدفين ليخطف الـ3 نقاط لفريقه، ويأخذ خطوة نحو التأهل.

أحرز فابيو ليما الهدف الأول للوصل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وسريعًا أضاف الثاني في الدقيقة 72، ليفاجيء الضيوف بثنائية ويخطف نقاط المباراة في صراع التأهل.

بني ياس حاول العودة للقاء مرة أخرى ولكن محاولاته الذي اقترب بها ناحية مرمى الوصل، تصدى لها الدفاع الأصفر ببراعة كبيرة وزاد الحارس عن مرماه في أكثر من مناسبة.

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وبذلك ارتفع رصيد الوصل إلى 6 نقاط في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 5 نقاط في المركز الرابع.

وداوى الوصل جراح أخر هزيمة في البطولة كانت أمام الشارقة في الجولة الماضية، بأربعة أهداف دون مقابل.​