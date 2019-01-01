الوصل يخطف 3 نقاط من الفجيرة في دوري الخليج العربي

فوز مثير للوصل على حساب الفجيرة

حقق الوصل فوزًا مثيرًا على نظيره الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعبيل".

الوصل نجح في انتزاع 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري الإماراتي، امام فريق عنيد مثل الفجيرة، حيث كان هناك ندية كبيرة في اللقاء.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تمكن فابيو دي ليما من إحراز هدف في الدقيقة 58 ليقص أهداف فريقه في المباراة.

وأضاف أحمد علي العبري، الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 67 ليبتعد بنتيجة المباراة لصالح فريقه ويقترب من حسم الـ3 نقاط.

وقلص فيرناندو جابرييل الفارق بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 74 لفريق الفجيرة، ولكن سريعًا ما وسع ليما الفارق مرة أخرى في الدقيقة 79.

وعاد أحمد مراد بإحراز الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 92 من عمر المباراة ولكن انتهى اللقاء لصالح الوصل و3 نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

وارتفع رصيد الوصل إلى 11 نقطة في المركز السادس من ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز الـ13.