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دوري الخليج العربي

الوصل يتقدم باستئناف للاتحاد الإماراتي عقب تغريمه 50 ألف درهم

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بسبب هتافات جماهيره في مواجهة الإمارات يوم الجمعة الماضية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تقدم نادي الوصل باستئناف رسمي إلى الاتحاد الإماراتي، بعد قرار الغرامة التي وُقعت عليه مؤخراً.

لجنة الانضباط بالاتحاد سبق وأن قامت بتغريم الوصل مبلغ 50 ألف درهم كعقوبة إدارية.

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ويأتي ذلك بعد الهتافات التي رددتها جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالإمارات في بطولة دوري الخليج العربي.

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ويطمح الوصل في استئنافه أمام الاتحاد الإماراتي بتخفيف العقوبة أو رفعها بشكل نهائي.

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وكانت المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، قد انتهت بفوز الوصل بهدفين مقابل هدف،  في الجولة السابعة عشر من الدوري الإماراتي.

ويحتل الوصل المركز العاشر بجدول المسابقة وفي رصيده 20 نقطة، بفارق 23 نقطة كاملة عن الشارقة المتصدر.

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