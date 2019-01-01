الوصل يتقدم باستئناف للاتحاد الإماراتي عقب تغريمه 50 ألف درهم

بسبب هتافات جماهيره في مواجهة الإمارات يوم الجمعة الماضية

تقدم نادي الوصل باستئناف رسمي إلى الاتحاد الإماراتي، بعد قرار الغرامة التي وُقعت عليه مؤخراً.

لجنة الانضباط بالاتحاد سبق وأن قامت بتغريم الوصل مبلغ 50 ألف درهم كعقوبة إدارية.

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ويأتي ذلك بعد الهتافات التي رددتها جماهيره، خلال المباراة التي جمعته بالإمارات في بطولة دوري الخليج العربي.

نادي #الوصل يتقدم رسمياً باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط بتغريم النادي بمبلغ 50 ألف درهم بسبب هتافات الجماهير في المباراة التي جمعت بين الوصل والإمارات في بطولة دوري الخليج العربي. — Al Wasl SC (@AlWaslSC) March 6, 2019

ويطمح الوصل في استئنافه أمام الاتحاد الإماراتي بتخفيف العقوبة أو رفعها بشكل نهائي.

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وكانت المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، قد انتهت بفوز الوصل بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإماراتي.

ويحتل الوصل المركز العاشر بجدول المسابقة وفي رصيده 20 نقطة، بفارق 23 نقطة كاملة عن الشارقة المتصدر.