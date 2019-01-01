ريجيكامب: لم نكن محظوظين أمام الهلال رغم الفوز

الإمبراطور قجم مباراة رائعة في استهلال موسمه الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى الروماني لورينت ريجيكامب؛ المدير الفني للوصل الإماراتي، رضاه عما قدمه لاعبيه خلال مواجهة الهلال السوداني، وإن لم يكن راضيًا عن النتيجة بشكل كبير.

الإمبراطور حقق الفوز أمام الفريق السوداني بثنائية نظيفة، على ملعب زعبيل، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". (طالع التفاصيل)

وقال ريجيكامب، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بما قدمه اللاعبين في اللقاء، وأطالبهم بالاستمرار على نفس النهج خلال المباريات المقبلة، وإن كنا غير محظوظين أمام الهلال، لأن النتيجة العادلة كانت رباعية نظيفة، بعد إهدارنا عديد الفرص المحققة في أول 20 دقيقة".

وأضاف: "بشكل عام قدمنا مستوى رائع، ونعمل على بناء فريق متكامل يضم العديد من العناصر المميزة سواء المحلية أو الأجنبية".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر إقامتها على ملعب الخرطوم في 30 من أغسطس الجاري.