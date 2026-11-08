هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
imago-sport-1084295733.jpgIMAGO
زهيرة عادل

"موقف الوصل أفضل" .. بند مهم يضعف من احتمالية فوز النصر باحتجاجه على تأجيل القمة الآسيوية

تابع GOAL على جوجل

الجديد بحسب مصدر قانوني سابق في المسابقات الآسيوية غير مبشر للنصر..

إعلان

إن كانت المؤشرات في الوسط الرياضي السعودي تؤكد قوة موقف النصر في أزمة تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، فإن الصورة خلف الكواليس تبدو أوسع من ذلك بكثير.

ما القصة؟

العالمي كان من المفترض أن يلتقي بالفريق الإماراتي في 26 من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن الوصل - بحسب التقارير - امتنع الوصل عن الحضور إلى العاصمة السعودية "الرياض"، بحجة القلق من ضربات جماعة الحوثيين اليمنية، على عدة مناطق بالمملكة، رغم تأكيدات الجانب السعودي بتوفير كافة السبل لإقامة المباراة في موعدها.

المفاجأة كانت في إعلان الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة قبل موعدها بـ24 ساعة تقريبًا، وهو ما أغضب النصر، الذي أكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي.

إعلان
إعلان

من جانبها، أوضحت صحيفة "الرياضية"، قبل أيام، أن نادي النصر في انتظار رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مسببات تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، في الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية، بعد امتناع الأخير عن الحضور إلى الرياض.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية
الوصل

الوصل

دوري أدنوك للمحترفين

19 نوفمبر 2026

HAT

HAT

النصر

النصر

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

القادسية

القادسية

وأشارت الصحيفة إلى أن العالمي زود الاتحاد القاري بجميع المستندات التي تثبت توفير أذونات الهبوط والموافقات الرسمية اللازمة، لاستقبال بعثة الوصل في الرياض، بجانب رقم رحلة الطائرة الخاصة الذي أرسله النادي الإماراتي، قبل تغيير قراره برفض السفر.

ما يرجح كفة الوصل

وسط القيل والقال حول الفائز المحتمل في قضية التأجيل، نقل الصحفي عيسى سعيد رأي مصدر قانوني سابق في المسابقات الآسيوية، الذي بدوره أكد أن وضع الفريق الإماراتي أفضل.

إعلان

المصدر القانوني السابق أشار إلى أن توقيت إعلان الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة يعد عاملًا مهمًا في تقييم الاحتجاجات المشابهة لقضية النصر والوصل.

وأضاف: "إعلان التأجيل قبل موعد المباراة بيوم واحد، قد يمنح الوصل وضعية أكثر راحة عند النظر في أي احتجاج محتمل، أما إعلان التأجيل بعد موعد المباراة؛ كان من الممكن أن يعزز موقف النصر وحججه بشكل أكبر".

إعلان

الوصل الإماراتي الوحيد الممتنع

الغريب في هذه القضية أن نادي الوصل الإماراتي الوحيد الذي امتنع عن الحضور للمملكة السعودية رغم الضربات الحوثية، بجانب أن هذا الهجوم لم يتسبب قط – حتى الآن – في إلغاء أي مباراة قسريًا.

بل حتى بعد امتناع الوصل عن الحضور، خاض العين الإماراتي مواجهة أمام الاتحاد في جدة في الثاني من فبراير الجاري، ولعب شباب الأهلي الإماراتي أمام الهلال في الرياض، في الثالث من الشهر ذاته، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية.

بقلمزهيرة عادل

صحفية رياضية

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!

كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

أخيرًا، أتشرف بمتابعتكم على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية..

عرض ملف تعريف المؤلف