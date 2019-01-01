كأس الخليج العربي | الوصل يقلب تأخره لانتصار درامي مثير على حتا

مباراة شهدت 7 أهداف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتزع الوصل انتصارًا دراميًا وقاتلًا على مستضيفه حتا في ثاني جولات كأس الخليج العربي الإماراتي بنتيجة 4-3 بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول.

وكان حتا قد تعادل سلبيًا مع عجمان في الجولة الأولى فيما لم يلعب الوصل خلال تلك الجولة، ليحقق الفريق اليوم انتصاره الأول في البطولة.

ورغم بداية الوصل الجيدة للمباراة إلا أن حتا فاجأه بالهدف الأول بعد 6 دقائق فقط بتسديدة جيدة من كريستيان لوبيز، وحرمت العارضة الإمبراطور من التعادل بعدما تصدت لتسديدة الوافد الجديد فيرناندو جايبور.

فيديو | شاهد أول أهداف ويلتون سواريز مع الوصل

ولم يكد الوصل يفيق من صدمة الهدف الأول إلا وعاجله حتا بالثاني عند الدقيقة الـ16 عبر متابعة رائعة من عبد الله كاظم لتمريرة عدنان حسين العرضية الممتازة.

الدقيقة الـ37 كانت نقطة التحول في المباراة، إذ شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح الوصل وإشهار الحكم لبطاقة حمراء في وجه وليد سراج مدافع حتا بعدما منع الكرة من دخول المرمى بيده، وقد تقدم القائد المخضرم فابيو دي ليما لتسديد ركلة الجزاء وأحرز منها هدف تقليص الفارق وبه انتهى الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني جاءت في صالح الوصل تمامًا سواء من حيث الأداء أو النتيجة، إذ استفاد الفريق جيدًا من الزيادة العددية وخبرة المباريات الكبيرة، وقد وصل لهدف التعادل سريعًا وعند الدقيقة 54 بواسطة مهاجمه الجديد وهداف الدوري في الموسم الماضي مع الشارقة "ويلتون سواريز".

زادت أوجاع حتا عند الدقيقة الـ73 بعد خروجه مدافعه كلايتون للإصابة، وبعد دقيقة واحدة تمكن عبد الله جاسم من قلب النتيجة لصالح الوصل وإحراز الهدف الثالث برأسية متقنة.

انتفض حتا وخرج من مناطقه الدفاعية بعد الهدف الثالث لضيفه، وقد أسفرت تلك المبادرة الهجومية عن ركلة جزاء احتسبت لصالحه نجح كريستيان لوبيز في ترجمتها لهدف التعادل الثالث عند الدقيقة الـ86.

وبلغت الإثارة ذروتها على ملعب نادي حتا حين استطاع فابيو ليما تسجيل الهدف الرابع للوصل والثاني له بمجهود فردي وفاصل مهاري رائع أنهاه بتسديدة متقنة خدعت الحارس زيد الحمادي خلال دقائق الوقت المحتسب بدلًا للضائع.