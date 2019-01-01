الوصل الإماراتي يفقد خدمات الثنائي دي ليما أمام ذوب آهن

هل يحقق الوصل الفوز على متصدر المجموعة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأكد غياب الثنائي البرازيلي، فابيو دي ليما وفينسويس دي ليما، لاعب فريق الوصل الإماراتي، عن مباراة فريقهما أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، بدوري أبطال آسيا.

الوصل الإماراتي سيواجه ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب فولاد شهر، بالجولة الرابعة ضمن منافسات البطولة القارية.

بعثة الوصل التي غادرت إلى إيران اليوم الأثنين، شهدت تواجد 18 لاعبًا، ولم تشهد تواجد الثنائي البرازيلي دي ليما.

التاريخ سيتوقف كثيرًا عند ذكر إسم الاستثنائي كريستيانو رونالدو بعد اعتزاله 💫 pic.twitter.com/HiTF5qnRB9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 22, 2019

قائمة الوصل ضمت الآتي: "حميد عبد الله، عبد الله صالح، عبد الله جاسم، سالم العزيزي، فارس خليل، أحمد عيسى، أحمد سالم، عبد الله كاظم، خليل خميس، علي سالمين، علي صالح، حسن محمد، سهيل عبد الله، حمد البلوشي، هزاع سالم، وحيد إسماعيل، كايو كانيدو ورونالدو مينديز".

ومن المقرر أن يخوض الوصل تدريباته الأساسية على ملعب المباراة، بعد وصوله إلى إيران اليوم، استعدادًا لمواجهة ذوب آهن.

الوصل يحتل المركز الثالث، في ترتيب المجموعة الأولى، التي يتصدرها ذوب آهن بـ7 نقاط.