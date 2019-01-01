الوصل الإماراتي يعلن إيقاف دي ليما مباراتين من الاتحاد الآسيوي

الاتحاد الآسيوي يعاقب دي ليما بعد حصوله على كارت أحمر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوصل الإماراتي، عن قرار الاتحاد الآسيوي بإيقاف لاعب الفريق فابيو دي ليما مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الزوراء العراقي.

الوصل الإماراتي كان قد خسر من مضيفه الزوراء العراقي بخمسة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

الوصل نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن فيها قرار الاتحاد الآسيوي، جاء نصها:

قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف لاعب الفريق البرازيلي فابيو دي ليما مباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الزوراء العراقي، ليغيب بذلك عن المواجهتين القادمتين أمام فريق ذوب أهان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. — SC (@AlWaslSC) March 28, 2019

"قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف لاعب الفريق البرازيلي فابيو دي ليما مباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الزوراء العراقي، ليغيب بذلك عن المواجهتين القادمتين أمام فريق ذوب أهان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا".

ويتصدر الزوراء المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وذوب أصفهان ثانيًا بنفس رصيد النقاط، والوصل ثالثًا بـ3 نقاط، والنصر السعودي أخيرًا بدون نقاط.