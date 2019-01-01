الانتقالات
الانتقالات

الوصل الإماراتي يجدد رفضه لعرض الهلال لضم فابيو ليما

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الزعيم قدم أكثر من عرض للظفر بخدمات البرازيلي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

واصل مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي تمسكه برفض الاستغناء عن البرازيلي فابيو ليما؛ لاعب وسط الفريق، رغم إلحاح الهلال السعودي للحصول على خدماته.

صحيفة "الجزيرة" الإماراتية أكدت أن الوصل رفض من جديد عرض الزعيم السعودي، رغم أن الأخير رفع المقابل الماضي، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي.

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وكانت الصحيفة قد أعلنت من خلال مصادرها أن الهلال بدأ مفاوضاته مع اللاعب منذ أيام، للتعاقد معه على سبيل الإعارة إلا أن النادي الإماراتي يرغب في البيع النهائي، مما عرقل إتمام الصفقة.

وعاد بعدها الهلال لتقديم عرض جديد يفوق في مقابله المادي العرض السابق بمراحل وهو ما رفضته إدارة الوصل، خلال اجتماعها اليوم السبت.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا انضم للوصل في صيف 2014 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل أن يقوم النادي الإماراتي بشرائه نهائيًا في يناير 2015.

وخلال الموسم الجاري، شارك ليما في 11 مباراة مع الوصل، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.

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