الوداد يكتسح شباب الريف في الدوري المغربي بسداسية

الوداد يغرد بعيدًا عن منافسيه في الدوري المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الوداد الرياضي فوزًا عريضًا بستة أهداف مقابل هدف، على شباب الريف، ضمن الجولة 23 من الدوري المغربي، على ملعب "الأب جيكو".

وواصل الوداد انفراده وتغريده في صدارة الدوري المغربي بعد الفوز على شباب الريف صاحب المركز قبل الأخير والمهدد من الهبوط.

افتتح محمد ناهيري التسجيل في مرمى شباب الريف بالهدف الأول للوداد في الدقيقة 8 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف ميشائيل بابانوندي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

محمد أوناجم أحرز الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، وعاد بابانوندي ليحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 53.

وأحرز وليد الكارتي الهدف الخامس للوداد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، وسجل مارتين بينجوا الهدف الوحيد لشباب الريف في الدقيقة 81، قبل أن يختتم زهير المترجي الأهداف في الدقيقة 89.

رفع الوداد المغربي رصيده في ترتيب الدوري إلى 52 نقطة بالصدارة، بينما تجمد رصيد شباب الريف الحسيمي عند 21 نقطة في المركز الـ15.

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ويحتاج الوداد المغربي لـ9 نقاط للتتويج بشكل رسمي بالدوري المغربي في الموسم الحالي، حيث يتبقى له 7 مباريات.