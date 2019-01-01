الوداد يقرر تصعيد أزمته مع الحكام المغاربة للفيفا

إدارة النادي ترى أن لولا تلك الأخطاء لحسم الفريق اللقب بشكل مبكر

قرر نادي الوداد البيضاوي المغربي، تصعيد موقفه ضد بعض الحكام المحليين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

الوداد خسر أمس الخميس أمام حسنية أكادير بنتيجة 2/1 في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي.

مجلس إدارة النادي برئاسة سعيد الناصيري، تشعر بوجود عدد كبير من الأخطاء التحكيمية ضد فريقها هذا الموسم.

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ويرى الناصيري أن تلك الأخطاء حرمته من حسم لقب الدوري المغربي لصالحه بشكل مبكر، مما دفعه لاتخاذ موقف رسمي.

إدارة الوداد سبق وأن اشتكت يحيى حدقة رئيس لجنة الحكام بالمغرب، وطالبت بإقالته بسبب الأخطاء المتكررة.

الأمر لن يتوقف عند ذلك، بل سيقوم النادي بعرض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل له، على بعض المختصين من الفيفا والاتحاد الدولي.

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وقال محمد طلال المتحدث الرسمي للوداد في تصريحات إذاعية:"لقد تعرضنا لمجزرة حقيقية أمام حسنية أكادير، فاقت لما تعرضنا له أمام فرق أخرى".

وأضاف:"خسرنا أيضاً بطريقة غريبة أمام طنجة، وكذلك التحكيم حرمنا من الفوز على نهضة بركان، تلك الأخطاء كانت كفيلة بتتويجنا بالدوري مبكراً".

يذكر أن الوداد يحتل المركز الأول بالدوري المغربي بـ52 نقطة، مقابل 43 للرجاء أقرب منافسية بعد 24 جولة من البطولة.