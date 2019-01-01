الوداد يفلت من "ريمونتادا" مولودية وجدة ويعزز صدارته للدوري المغربي

الوداد المغربي يواصل انتصاراته في الدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل الوداد الرياضي تعزيز صدارته للدوري المغربي، بعد الفوز على مولودية وجدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ20.

وحقق الوداد المغربي الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري للموسم الحالي، حيث أخرهزيمة كانت أمام اتحاد طنجة يوم 24 يناير الماضي.

ومع الدقيقة الأولى تمكن وليد الكرتي في إحراز الهدف الأول لفريقه، ليصدم أصحاب الأرض وجماهيره سريعًا قبل السيطرة على اللقاء.

وفي الدقيقة 24، تمكن زهير المترجي لاعب الوداد إضافة الهدف الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم متصدر الدوري المغربي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن مولودية وجدة في تقليص الفارق بالهدف الأول عن طريق الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد بهدف في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 70.

وأحبط بدر كدرين ريمونتادا أصحاب الأرض بهدف ثالث للوداد في الدقيقة 74 ليضعف آمال مولودية وجدة في الحصول على الثلاثة نقاط، حيث حرمه من فوز كان سيصعد به من المركز السابع لوصافة الدوري مؤقتًا.

وفي الدقيقة 85 أحرز عبدالهادي حلحول لاعب مولودية وجدة الهدف الثاني لفريقه ليشعل أخر دقائق اللقاء ولكن الوداد نجح في إبقاء النتيجة لصالحه.

#بطولة_إتصالات_المغرب| #الوداد_الرياضي يواصل الريادة بتحقيقه الفوز السادس على التوالي. تفوق على حساب مضيفه #مولودية_وجدة بنتيجة 2-3 برسم الجولة 20 <<أهداف المواجهة>>. pic.twitter.com/0nNgStzSYq — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) February 28, 2019

وارتفع رصيد الوداد المغربي إلى 45 نقطة في المركز الأول بالدوري، وتجمد رصيد مولودية وجدة عند 27 نقطة في المركز السابع.