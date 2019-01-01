الوداد يدرس تقديم احتجاج رسمي ضد جهاد جريشة

حالات تحكيمية مثيرة للجدل في لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مصدر مسؤول من نادي الوداد المغربي، اليوم السبت، عن دراسة الإدارة لتقديم احتجاج رسمي ضد المصري جهاد جريشة بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسبب جريشة في جدل كبير في مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، بسبب بعض القرارات التحكيمية بإلغاء هدف للفريق وعدم احتساب ركلة جزاء حسب ما تردد عقب اللقاء.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هناك اجتماع في إدارة نادي الوداد المغربي، من اجل دراسة التقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم المصري.

وسيتم الإعلان الرسمي عن موقف الوداد خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل لقاء العودة، والتي ستقام في استاد رادس في تونس الأسبوع المقبل.

وكان جريشة قد ألغى هدفًا للاعب الوداد بداعي لمسة اليد، بالإضافة لمطالبة لاعبي الفريق المغربي باحتساب ركلة جزاء على مدافع الترجي التونسي.

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وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الوداد في الساعات الأولى من صباح اليوم.