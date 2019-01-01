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الوداد يؤجل عقوبة كادراين بسبب لقاء صن داونز

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أزمة كادراين والبنزرتي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

رفضت إدارة نادي الوداد البيضاوي، برئاسة سعيد الناصيري، توقيع عقوبة على اللاعب بدر كادراين، على تصرفه مع مدربه التونسي فوزي البنزرتي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة الوداد برئاسة سعيد الناصيري، قرر معاقبة اللاعب، على تصرفه غير اللائق مع مدربه فوزي البنزرتي، حفاظًا على تركيز الفريق خلال لقاء صن داونز.

سعيد الناصيري قرر تأجيل اتخاذ عقوبة ضد كادراين، حتى انتهاء مباراة الوداد أمام صن داونز الجنوف إفريقي.

فوزي البنزرتي سيقدم تقريرًا إلى إدارة الوداد، عقب مباراة صن داونز، بعدها سيتم اتخاذ قرارًا بعقوبة اللاعب.

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وكانت أخبار قد انتشرت حول استبعاد بدر كادراين من قائمة المنتخب الأولمبي المغربي، بسبب سلوكه خلال رحلة الوداد في كوت ديفوار.

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