الوداد المغربي يخطف صدارة المجموعة الأولى من صن داونز الجنوب أفريقي

ساهم فوز الفريق المغربي بالجولة الأخيرة في تأهل الفريق من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، محتلاً المركز الأول

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الوداد البيضاوي المغربي فوزًا هامًا بنتيجة هدف مقابل لا شيء على حساب نادي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل.

وساهم فوز الفريق المغربي بالجولة الأخيرة في تأهل الفريق من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، محتلاً المركز الأول عن المجموعة الأولى .

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد ناهيري في الدقيقة 63 من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى صن داونز.

ورفع فوز الوداد على الفريق الجنوب أفريقي إلى النقطة العاشرة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى قبل صن داونز.

نهاية 3 مواجهات من مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 🏆



المجموعة الثانية: بلاتينيوم 1-2 الترجي (تأهل الترجي)

المجموعة الثالثة: الأفريقي 1-0 الإسماعيلي (خروج الفريقين)

المجموعة الثالثة: مازيمبي 2-0 الرياضي القسنطينى (تأهل الفريقين) pic.twitter.com/zYA8vH6SEV — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

ومع نهاية مباريات المجموعة تربع الفريق المغربي على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقاً على صن داونز صاحب نفس الرصيد من النقاط.

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وحل أسيك أبيدجان ثالثًا برصيد 7 نقاط متفوقاً على لوبي ستارز صاحب نفس الرصيد من النقاط، ولكنه تفوق في المواجهات المباشرة