رئيس الوداد: كاف لن يعيد الحقوق لأصحابها وأسألوا الأهلي

الناصيري يصف قرار تتويج الترجي بطلًا لأفريقيا بالظالم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق سعيد الناصيري؛ رئيس نادي الوداد المغربي، على قرار اللجنة الانضباطية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، واصفًا القرار بالظالم.

اللجنة الانضباطية اعتبرت وداد الأمة خاسرًا بعد انسحابه من إياب النهائي في الأول من يونيو الماضي، مع توقيع بعض الغرامات على الناديين المغربي والتونسي. (طالع التفاصيل)

وقال ناصيري، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "تعرضنا لظلم كبير والاتحاد الأفريقي معتاد على مثل هذه القرارات، سبق أن ظلم الأهلي المصري وقسنطينة الجزائري لصالح نفس النادي".

وأضاف: "القرار يؤكد أن الكاف لن يعيد الحقوق إلى أصحابها".

يذكر أن أزمة باب سويقة ووداد الأمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي، حيث إياب نهائي دوري الأبطال، ووقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريق الدم والذهب، قرر الوداد الانسحاب، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية ولتعطيل تقنية الفيديو.

إيقاف المباراة استمر أكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن الانسحاب، لكن المحاولات باءت بالفشل، ليضطر الاتحاد الأفريقي لاحتساب نتيجة المباراة لصالح الترجي وتتويجه بطلًا لأفريقيا.

قرر بعد ذلك كاف إعادة المباراة، مطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو ما رفضه الجانب التونسي، ليتم اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس".

منذ أقل من أسبوع، قررت تاس إلغاء قرار إعادة المباراة مع منح لجنة الانضباط بالكاف كامل الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب، حتى وإن كان من بينها إعادة المباراة.