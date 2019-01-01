الوداد يعود بنقطة صعبة من الجزائر بالتعادل أمام اتحاد العاصمة

وداد الأمة لدغ لدغته في اللحظات الأخيرة

فلت الوداد المغربي من الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما تعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما، على ملعب مصطفى تشاكر، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أصحاب الأرض تقدموا مبكرًا بهدف في الدقيقة الخامسة، بعدما ارتدت الكرة من الدفاع المغربي بشكل خاطئ، لتجد عبد الكريم زواري على حدود منطقة الجزاء، سددها مباشرةً في المرمى.

وداد الأمة كانوا أكثر خطورة على مدار اللقاء، خصيصًا في الشوط الأول، الذي أتيحت لهم به العديد من الفرص، لكن في ظل تكتل لاعبي الفريق الجزائري في وسط ملعبهم، مع اعتمادهم على الهجمات المرتدة، باءت كل محاولاتهم بالفشل.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، خطف بديع أووك هدف التعادل لوداد الأمة، ليعود للمغرب بنقطة.

التعادل منح الفريقان اقتسام صدارة المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة لكل منهما، في انتظار مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المقرر أن يلاقي اتحاد العاصمة فريق بترو أتلتيكو في الجولة المقبلة في السابع من ديسمبر المقبل، بينما يواجه الوداد فريق صن داونز في اليوم نفسه.