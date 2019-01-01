الوحدة يقترب من التعاقد مع لاعب الهلال والشباب السابق

محمد القرني يقترب من الوحدة السعودي بعد تجربتي الهلال والشباب

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب محمد القرني من التعاقد مع فريق الوحدة في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن سبق له خوض تجربتين مع فريقي الهلال والشباب.

وكان القرني قد خضع للاختبارات لمدة شهر، قبل أن يقرر فريق الوحدة ضمه.

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ووقع القرني على عقد للانضمام لفريق الوحدة حتى نهاية الموسم.

ويحتل فريق الوحدة حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد أربع وثلاثين نقطة، وذلك بعد مرور 21 جولة.

وسيلعب الوحدة مباراته المقبلة في الدوري أمام فريق الباطن في ملعب الأول، وذلك في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق الثاني من مارس، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.