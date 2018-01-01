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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الوحدة يعلن رحيل البرازيلي كاريلي عن تدريب الفريق

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تمهيدًا لتدريب منتخب البرازيلي، كاريلي سيتولى مهمة تدريب كورينثيانز

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن رحيل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بعد مباراة الاتفاق، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الوحدة تلقى الخسارة من نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي.

الوحدة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة، عن أن مواجهة الاتفاق هي الأخيرة للمدرب فابيو كاريلي.

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وجاءت التغريدة كالآتي: "تعلن إدارة نادي الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي رسمياً أن مباراة الاتفاق اليوم هي آخر مباراة للمدرب فابيو كاريلي".

وعن المدرب القادم للفريق "سيعلن لاحقاً عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة".

يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي أكدت على اتفاق كاريلي مع فريق كورينثيانز البرازيلي، من أجل تدريبه خلال الفترة المقبلة.

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