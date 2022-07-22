الوحدة يصدم النصر ويرفض عرضًا مغريًا بشأن أنسيلمو

الوحدة يرفض عرضًا مغريًا من النصر

صدم نادي الوحدة نظيره النصر بشأن النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، وذلك بعد تقديم عرضًا مغريًا للحصول على خدماته بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الوحدة يرفض عرض النصر المغري لضم أنسيلمو

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رفض الوحد عرضًا من نادي النصر لضم أنسيلمو بشكل نهائي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نادي الوحدة رفض عرض من نادي النصر يبلغ 6 ملايين ريال سعودي، من أجل شراء عقد أنسيلمو".

النصر حصل على خدمات أنسيلمو من نادي الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي 2021-2022.

🚨- خاص:



نادي #الوحدة رفض عرض من نادي #النصر يبلغ "6 ملايين ر.س" من أجل شراء عقد اللاعب أنسيلمو .. pic.twitter.com/XyezI4I2Pm — عناد الرّشيد (@E_A77) July 22, 2022

ماذا قدم أنسيلمو مع النصر؟

خاض أنسيلمو مع نادي النصر 1330 دقيقة، مرر الكرة 768 مرة منهم 654 تمريرة صحيحة، وسدد الكرة 15 مرة، منهم 6 تسديدات على المرمى، ولم يسجل أي هدف.

وارتكب لاعب الوسط البرازيلي 37 خطأ وحصل على 25 خطأ، وحصل على 5 كروت صفراء، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء 12 مرة، وتصدى لـ4 تسديدات، واعترض الهجمات 23 مرة.

وبعض التقارير الصحفية أكدت على أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، أبدى إعجابه بمستوى أنسيلمو ويرغب في استمراره مع الفريق.