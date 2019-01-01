الوحدة يستقر على استمرار تيجالي ورحيل شانج ريم

الوحدة الإماراتي يستقر مصير لاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقرت إدارة نادي الوحدة، على استمرار المهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، ضمن صفوف الفريق، لمدة موسم آخر، وعدم الاستغناء عن خدماته.

سيباستيان تيجالي، أنهى الموسم الماضي، متصدرًا ترتيب هدافي الدوري الإماراتي، برصيد 27 هدفًا.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن إدارة الوحدة قررت التجديد للمهاجم الأرجنتيني لمدة موسم آخر.

برونو أوفيني يودع جمهور النصر بهذه الرسالة 🗣️ pic.twitter.com/6BMyOflJ0Z — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

كما قرر الوحدة أيضًا الإبقاء على البرازيلي ليوناردو دي سوزا، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، بعد الظهور بمستوى رائع الموسم المنقضي.

وتم وضع اللاعب الكوري شانج ريم على قائمة اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، حال التعاقد مع لاعب وسط آسيوي آخر.

ولم يتلق لاعب الوسط محمد عبد الباسط أي عروض حتى الآن خلال الفترة الحالية، وإذا وصل عرضًا مناسبًا سيتم بيعه، بينما تمسك الوحدة بالظهير الأيمن خالد إبراهيم، والمدافع سالم سلطان، ورفض كل العروض التي وصلت إليهما.