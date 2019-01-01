الوحدة يحشد جماهيره "بالمجان" للمؤازرة ضد الريان

نادي الوحدة يفتح الباب أمام جماهيره لحضور مباراة فريقه ضد الريان بالمجان

قررت إدارة نادي الوحدة الإماراتي فتح باب الحضور أمام جماهيره بالجان لتشجيع الفريق أمام فريق الريان القطري في المواجهة التي من المقرر إقامتها على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، وذلك في إطار مباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه: "بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، دخول الجمهور "مجانًا" خلال مباراتنا ضد فريق الريان، ونشكر سموه على مبادرته على دعمه اللامحدود، هذا وندعو جماهير الاندية الإماراتية وعموم الجماهير الرياضية لحضور المباراة والاستمتاع بها خلف ممثل الوطن".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الاثنين المقبل الموافق 22 إبريل.

يذكر أن حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية هو نادٍ إماراتي أيضًا وهو العين.