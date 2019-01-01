الوحدة يحجز مقعده في نهائي كأس الخليج العربي برباعية في بني ياس

الوحدة إلى نهائي كأس الخليج العربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز الوحدة مقعده في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بعد تغلبه على نظيره بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة.

الوحدة افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، عن طريق خليل إبراهيم بتسديدة صاروخية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، بعد ارتباك دفاع بني ياس.

وبعد عشر دقائق من تقدم الوحدة، نجح بني ياس عن طريق بيدرو كوندي في خطف هدف التعادل، بعد بينية سحرية وضعته في انفراد مع الحارس ليراوغه ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 59 استطاع تيجالي أن يسجل الهدف الثاني للوحدة، بمتابعة لكرة ارتدت من القائم بعد تصويبة قوية، ليضعها في الشباك من لمسة واحدة.

وقبل نهاية اللقاء بسبع دقائق استطاع ليوناردو أن يسجل الهدف الثالث للوحدة ويطلق رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي بني ياس، بتسديدة من خارج المنطقة.

واتم تيجالي رباعية الوحدة في الدقيقة 88، بعد استلامه لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لمسها من مرة واحدة لتسكن شباك بني ياس.