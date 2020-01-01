الوحدة يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك على حساب الرائد بركلات الترجيح

الوحدة يمر من الرائد في كأس الملك

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تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي الرائد، بركلات الترجيح، ضمن دور الـ16 من البطولة مساء اليوم الخميس.

الوحدة حصل لاعبيه طوال المباراة على 8 بطاقات صفراء وهو ما يعكس على إثارة اللقاء والعنف في بعض الأحيان.

التعادل السلبي سيطر على المباراة بشكل كامل في الوقت الأصلي والإضافي، حيث دخل الفريقين من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ركلات الترجيح ابتسمت للوحدة على حساب الرائد بنتيجة 4 – 3 بعد تسديد كلًا من الفريقين لـ6 ركلات ترجيح.

سجل من الوحدة كلًا من يوسف نياكات ومحمد الصيعري ومشاري القحطاني وراكان شملان العنزي، وأهدر كلًا من كريج جودوين ودي مواريس.

أما في الرائد سجل كلًا من محمد فوزير وإيزيكل بالوميك وجلال الداودي، بينما أهدر كلًا من محمد فلاح ومحمد الشريمي وماركو بيريز.

