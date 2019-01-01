مدرب الوحدة: مواجهة الفجيرة ستكون صعبة ومختلفة

المدرب الهولندي يتحدث عن مواجهة الوحدة والفجيرة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

صرح الهولندي موريس شتاين، المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، بأنه يجب التركيز على مباراة الفجيرة، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

الوحدة سيواجه الفجيرة، في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

شتاين قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الوحدة حصل على أفضلية في الإعداد مبكرًا، بالمقارنة مع باقي المنافسين، لمشاركته في دوري أبطال آسيا".

المدرب الهولندي تابع: "الفجيرة فريق جيد، والمواجهة ستكون صعبة ومختلفة عن مباراة كأس الخليج العربي".

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وأوضح شتاين تصريحاته، بأن المباراة ستكون صعبة لأن الفريقين سيلعبان بصفوف مكتملة، وأيضًا يبحثان عن الثلاث نقاط

وانطلقت اليوم الخميس، منافسات بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، وذلك بمواجهات قوية.