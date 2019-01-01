الوحدة: الغيابات مؤثرة ولكن لا توجد أعذار بنهائي كأس الخليج العربي

إصرار على الفوز وتفاؤل بصفوف نادي الوحدة الإماراتي

أكد عبد الله سالم المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، أنه لا يوجد أعذار لفريقه قبل مواجهة شباب الأهلي.

الوحدة يلعب ضد الشباب مساء اليوم الجمعة، في إطار المباراة النهائية لكأس الخليج العربي.

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تين كات المدير الفني للوحدة، يعاني العديد من الغيابات نظراً لارتباط بعض لاعبيه بالمشاركة مع المنتخب الأوليمبي.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية:"أبارك للفريقين بالوصول للنهائي، نظام البطولة كان واضحاً، المنتخب الأوليمبي لديه تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية وله الأولوية".

وأضاف:"من سوء حظنا أن معظم لاعبي الوحدة متواجدين مع المنتخب الأوليمبي، طلبنا التأجيل ولكن لجنة المحترفين رفضت".

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وعن موقف تين كات من تلك الأزمة:"بالطبع أي مدرب يطمح في وجود فريقه بشكل كامل، ولكن لا توجد أي أعذار والمجموعة الحالية تستطيع الفوز".

خروج ليوناردو دا سيلفا من التشكيل:"قرار فني من المدرب وعموماً هناك حالة من التفاؤل بتحقيق اللقب".

يذكر أن الوحدة تأهل للنهائي بعد فوزه على بني ياس 4/1، بينما تغلب شباب الأهلي على النصر بركلات الترجيح.