الوحدة السعودي يجمد مفاوضات المدرب الجديد واللاعبين الأجانب

الوحدة السعودي يستعد جيدًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوقفت إدارة نادي الوحدة السعودي المفاوضات مع الصربي ماركو نيكوليتش المدير الفني لفريق مول فيدي المجري بسبب الإدارة الجديدة.

وتسعى إدارة الوحدة السعودي الحفاظ على ما قدموه في الموسم الماضي، من أداء كبير ووضع الفريق المكي في مكانة مميزة بين أندية الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أنه تم توقف المفاوضات في الوقت الحالي ليتم إتاحة الفرصة للإدارة الجديدة لاختيار المدرب الجديد.

وأيضًا كشفت تقارير أن الإدارة علقت مفاوضاتها مع بعض اللاعبين الأجانب من أجل ضمهم خلال الصيف، أيضًا انتظارًا للإدارة الجديدة.

وكشف خيمي لصحيفة "الرياضية" أن توقف المفاوضات مع بعض اللاعبين مثل التوجولي لابا كودجو الذي اقترب من العين الإماراتي.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إدارة الوحدة الجديدة في الفترة المقبلة، من أجل العمل على تدعيم الفريق في الموسم القادم.